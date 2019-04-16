Şiddete karşı iş bırakıp nöbet tutacaklar

17 Nisan'ın “Sağlıkla Şiddete Karşı Mücadele Günü” olarak ilan edilmesini isteyen sağlık emekçileri, 17 Nisan Çarşamba günü iş bırakıp Sağlık Müdürlüğü önünde nöbet tutacaklar.

Dr. Ersin Arslan'ın, 17 Nisan 2012 günü ameliyattan çıkıp servisine geldiğinde vahşice bıçaklanarak öldürüldüğünü hatırlatan Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Başkanı Dr. Akif Aladağ, “O gün Türk Tabipleri Birliği ve Eskişehir-Bilecik Tabip Odası olarak ‘Hiç kimse bu cinayeti ‘cehalet'le, ‘tepkiyle, ‘münferit olay”lıkla açıklamaya kalkmasın, Dr. Ersin Arslan, taammüden öldürüldü, göz göre göre öldürüldü' demiştik. Yıllardır, sağlık ortamının vahşi bir şiddet ortamına dönüştüğünü, sürekli olarak saldırıya uğradığımızı, hekimlere-sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artık dayanılmaz boyutlara geldiğini, can güvenliğimizin olmadığını söyledik, söylüyoruz” dedi.

‘Durumun vahametini kavrayıp tedbir alması gereken yetkililer ise kulaklarını tıkadılar, gözlerini yumdular, olan biteni seyretmekle yetindiler; daha da kötüsü hastaları hekimlere-sağlık çalışanlarına karşı kışkırtmaya devam ettiler' diyerek kamuoyuna sağlık alanındaki şiddetin ciddiyetini aktarmaya çalıştıklarını ifade eden Tabip Odası Başkanı Aladağ şunları söyledi:

“Aradan yedi yıl geçti. Maalesef, Türk Tabipleri Birliği'nin tüm çabalarına rağmen sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik ciddi bir adım atılmadı. Bu nedenle Dr. Kamil Furtun, Dr. Aynur Dağdemir ve Dr. Fikret Hacıosman görevleri başında öldürüldüler; sağlık kurumları basıldı, kimimiz onlarca hasta yakınının saldırısına maruz kalıp yoğun bakımlara düştü, binlerce meslektaşımız ciddi saldırılara maruz kaldı, birçoğu ölümden kıl payı kurtuldu. Türk Tabipleri Birliği'nin olarak sağlıkta şiddetin geldiği noktanın dayanılmaz ağırlığını her seferinde Meclis'e, Sağlık Bakanlığı'na ısrarla ilettik ve sağlıkta şiddeti sona erdirecek önlemlerin alınmasını istedik. Ancak, başta konunun birincil muhatabı Sağlık Bakanlığı olmak üzere siyasi yetkililer ‘Görmedik, Duymadık, Bilmiyoruz!' taktiğiyle hekimlerin taleplerine kulaklarını tıkadılar. Yetkililerden, Dr. Ersin Arslan'ın ölüm günü olan 17 Nisan'ın ‘Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü' olarak ilan edilmesini ve Türk Tabipleri Birliği'nin hazırlayıp Meclis'teki bütün siyasi partilere sunduğu ‘Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası'nın derhal çıkarılmasını istiyoruz. Bu talebimizden asla vazgeçmediğimizi ve vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha göstermek için Dr.Ersin Arslan'ın 7. ölüm yıldönümü olan 17 Nisan 2019 Çarşamba günü bütün Türkiye'de uyarı eylemleri gerçekleştirilecektir. İlimizde de, Eskişehir-Bilecik Tabip Odası olarak; tüm meslektaşlarımızı, 17 Nisan 2019 Çarşamba günü, ilimizde tüm sağlık birimlerimizde kaybettiğimiz bütün meslektaşlarımız anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmaya ve saat 18.00-20.00 arasında Köprübaşı'nda eski İl Sağlık Müdürlüğü önünde; ‘Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasasını Arıyorum' talebiyle beyaz önlüklerimizle nöbet tutmaya çağırıyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşı olan değerli Eskişehir halkını da hekimlerine ve sağlık çalışanlarına sahip çıkmak üzere aramızda görmek istiyoruz.”