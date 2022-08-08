Şiddetli rüzgarın devirdiği ağaçlar köy yolunu kapattı

Eskişehir’de etkili olan şiddetli rüzgâr, ağaçların devrilmesine ve bazı köy yollarının kapanmasına neden oldu.
Eskişehir'de etkili olan şiddetli rüzgâr, ağaçların devrilmesine ve bazı köy yollarının kapanmasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar'ın Bahçecik Mahallesi'nde şiddetli rüzgâr sebebiyle 3 adet ağaç devrildi. Dün gece devrilen ağaçların Bahçecik Mahallesi ve Beyyazı Mahallesi arasındaki köy yolunu kapattığı öğrenildi. İhbar üzerine ilgili birimlerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu ağaçların kaldırılmasıyla kullanılamayan yol trafiğe açıldı. Ağaçların devrilmesi sonucu herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.