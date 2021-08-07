Şiddetli yağmur ilçeleri vurdu

Eskişehir'de aniden etkisini gösteren şiddetli sağanak yağmur ilçeleri vurdu.

Edinilen bilgilere göre, Günyüzü'nde ve Sivrihisar'ın Mülk, Nasrettin Hoca ve Oğlakçı mahallelerinde dolu ve şiddetli yağış etkisini gösterdi. Yağışın etkisiyle bazı dere yataklarının taşması ile Ankara-Eskişehir Karayolu ulaşıma kapandı. Yaklaşık yarım saat kapalı kalan yol, sel suyunun çekilmesi ile kısmi şekilde ulaşıma açıldı.

Mülk Mahallesinde dere yatağının üzerinde tuğlalı baraka binada mahsur kalan 6 vatandaş, Jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmaları ile kurtarılmıştır. Ortaklar mahallesinde ise Tarım İşçilerinin çadırları selden zarar gördü. Yaklaşık 3 araçta dolu nedeniyle oluşan zarar için tutanak hazırlandı.

Sivrihisar'da selden zarar görerek mağdur olan vatandaşların kapalı spor salonuna alındığı öğrenildi.