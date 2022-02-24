İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şiddetli yağmurun ardından bir çok bölgede yollar adeta göle döndü

Eskişehir’de yollarda ve kaldırım kenarlarında bulunan çukurlar, şiddetli yağışın ardından su dolarak adeta gölete döndü.

Eskişehir'de yollarda ve kaldırım kenarlarında bulunan çukurlar, şiddetli yağışın ardından su dolarak adeta gölete döndü.


Eskişehir'de dün gece başlayan yağış, sabah saatlerinde şiddetini arttırarak devam etti. Ana yolların ve kaldırım kenarlarında bulunan çukurların su dolması, kaldırımda yürüyen vatandaşlara zorlu anlar yaşattı. Yağmurun ardından kentin bir çok bölgesinde adeta göle dönen yollar sürücülere zor anlar yaşatırken, vatandaş için ise yollar nerdeyse kullanılmaz hale geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.