?ifa kayna?? ?ukurca yo?urdu marka olma yolunda

Eski?ehir'in Seyitgazi il?esine ba?l? ?ukurca Mahallesine bir dizi ziyaret ger?ekle?tiren Seyitgazi Kaymakam Kutsal Baytak, il?enin lezzetlerini marka yapacaklar?n? belirtti.

?ukurcal? vatanda?larla bir araya gelen Kaymakam Baytak, ?ukurca Mahallesi ile ?zde?le?mi? ?ifal? '?ukurca kozalak yo?urdu'nu yak?ndan inceleyerek yap?m? hakk?nda bilgi ald?. Kaymakam Baytak; "?l?emizin mahalleriyle ?zde?le?mi? bir ?ok lezzeti ve ?r?n? var. Bunlardan biri de, ?ukurca kozalak yo?urdu. ?ifa kayna?? do?al bir yiyecek lezzetiyle kendisine hayran b?rak?yor. Bunun yan?nda il?emizin mahalleleriyle ad?n? duyuran bir ?ok ?r?nler var. Sancar'?n fasulyesi, ?dris yaylan?n pekmezi, Cevizli'nin nohudu gibi bir ?ok ?r?n kendini duyurmay? ba?arm?? durumda. Bizler de bu lezzetlerimizi tan?tarak ?reticimiz ve kad?nlar?m?za destek olarak daha kolay bir ?ekilde hak ettikleri rakamlarla pazarlamalar?n? sa?layaca??z. Bununla ilgili ?al??malar?m?z olacak" diye belirtti.