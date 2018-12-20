Sıfır Atık Projesi konusunda bilgilendirme toplantısı

İl Tarım Orman Müdürü Dr. Emine Sever'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Eskişehir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli konu uzmanları tarafından proje hakkında bilgi verildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, sürdürülebilir bir çevre ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak adına projenin önemine değinerek, hem kurumlarda hem de evlerde bir atık kültürü oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Müdür Sever, atıkların il müdürlüğünün çeşitli yerlerine koyulan kutularla cinsine göre ayrılacağını ve ayrılan bu atıkların belirli periyotlarla tartılarak ülke ekonomisine yapılan katkısının ölçüleceğini söyledi.

Toplantı Eskişehir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisi Mesut Çiftçi tarafından yapılan sunum ile sona erdi.