Sıfır enerjili binalar konusunda görüş alışverişinde bulundular

Ahmet Ataç ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haydar Aras enerji konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın akademisyenler ile temasları devam ediyor. Son olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haydar Aras, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Başkan Ataç ve Prof. Dr. Aras, sıfır enerjili binalar konusunda görüş alışverişinde bulundu. Aras değerlendirmesinde şunları söyledi;

"Net-sıfır enerjili binaların değerlendirmesini yaptık"

“Net sıfır enerjili binalarla ilgili Ahmet Başkanımla görüş alışverişinde bulunduk. Ülkenin içerisinde bulunduğu enerji problemi ve çözüm yollarıyla ilgili olarak net-sıfır enerjili binaların değerlendirmesini yaptık. Önümüzdeki günlerde böyle bir çalışma başlatıp başlatamayacağımız ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Ahmet Başkanımıza misafirperverliği için teşekkür ediyorum.”

"Enerji konusunda çok duyarlı ve örnek işlere imza atan bir kurumuz"

Başkan Ataç da ziyaretinden dolayı Aras'a teşekkür ederken, “Bugün Haydar Aras hocamız bizleri ziyareti ile mutlu etti. Kendisi ile ülkemizdeki başlıca sorunlardan biri olan enerji konusunu görüştük. Tepebaşı Belediyesi olarak enerji konusunda çok duyarlı ve örnek işlere imza atan bir kurumuz. Bilim insanları ile de daima diyalog halinde olmaya devam edeceğiz. Haydar hocamıza ziyareti için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.