Sıfır telefon fiyatları ikinci eli vurdu

Yüksek fiyatlar nedeniyle sıfır telefon alamayan vatandaşlar ellerindeki telefonları da satmıyor.

Son günlerde piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle sıfır telefon fiyatları yükselmiş durumda. Yeni telefon almak isteyen vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle sıfır telefon alamıyor. Bu sebeple ellerindeki telefonları tutan kullanıcılar, telefonlarını da satmıyor. İkinci el telefon alışverişi yapan esnafların ise satışları düşmüş durumda. Piyasada alacak-satacak telefon bulunmadığını söyleyen esnaflar, sıfır fiyatlarındaki yükselişin kendilerini de yakından etkilediğini söylüyor. Fiyat performans olarak bakıldığında Çin menşeili telefonların, Amerikan menşeili telefonların önüne geçtiğini söyleyen Eskişehir'deki telefon satıcısı Oktay Mengi, bunun sebebinin ise üretilen telefonlardaki kalitenin ucuza satılması olduğunu ifade ediyor.

“Vatandaşlar ellerindeki ikinci el telefonu değiştirmek istemiyor”

Şu an piyasada ciddi bir ikinci el telefon sıkıntısı olduğunu söyleyen Oktay Mengi, “Bunun nedeni vatandaşın kullandığı telefonu satıp, sıfır telefon alamaması. Şu an en düşük özellikli 2 gigabayt ram'i olan sıfır telefonun fiyatı aşağı yukarı 2 bin lira. Bu yüzden vatandaşlar ellerindeki ikinci el telefonu değiştirmek istemiyor. Fiyatlar şu an baya bir yüksek. 2019-2020 yıllarında Çin menşeili telefonlar, Amerikan Menşeili telefonları baya bir geçmiş durumda. Çünkü damlar kaliteli telefonları ucuza satmaya çalışıyorlar. Özellik olarak telefonları çok güçlü. Fiyatları da gayet uygun. İkinci el telefonların hareketlenmesi için sıfır telefon fiyatlarını biraz düşmesi lazım. Piyasada şu an ikinci el telefon neredeyse hiç yok. Satışlarımız baya bir düştü. Bu da sıfır fiyatlarının aşırı yüksek olmasından kaynaklanıyor. İnsanlar ikinci el kullandığı telefonu satıp sıfır telefon alınmıyor” dedi.