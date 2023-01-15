Sıfırın altında doğa yürüyüşü

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) tarafından “İnsan Doğada Mutludur” temasıyla düzenlenen doğa yürüyüşü, yaklaşık 30 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Yoğun iş temposu ve şehir stresinden kurtulmak için gece yürüyüşlerine katılım sağlayan vatandaşlar bu kez 10 kilometrelik parkuru tamamladı. Yanlarında getirdikleri sıcak içecekler eşliğinde soğuk havada yürüyüş yapan katılımcılar, şehir manzarası olan tepelerde mola vermeyi ihmal etmedi. Farklı kesimlerden vatandaşların katıldığı etkinlik, her hafta düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Yer yer sıfır derecenin altına düşen hava sıcaklığına rağmen yürüyüşlerini tamamlayan doğa tutkunları, üşümemek için tırmanış yaptıklarını belirttiler.