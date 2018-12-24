Sıfırın Altında Marketing 18 kapılarını açtı

Anadolu Üniversitesi Marketing Anadolu Kulübü'nün gerçekleştirdiği Sıfırın Altında Marketing 18 konferansı başladı. Marketing Anadolu Kulübü, alanında uzman isimleri “Sıfırın Altında Marketing 18” konferansında bir araya getirdi.

Bu yıl “Sıfırı görmeden başarıya ulaşamazsın" sloganıyla yola çıkan konferansın açılışı Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Marketing Anadolu Kulübü'nün kuruluşundan bu yana 13'üncü kez gerçekleştirilen konferansta, kulübün akademik danışmanı Öğr. Gör. Dr. Remzi Reha Durucasu, "13'üncü etkinliğimizde bu kalabalık beni bir hayli heyecanlandırdı. Her sene bu fuaye alanına girdiğimde hevesli insanları görmek beni gerçekten de heyecanlandırıyor. Havanın sıfırın altında olduğu bu günde bir aradayız. Burada sektördeki isimlerin sayesinde tecrübelerimize katkı sağlayacağız. Anadolu Üniversitesi'nin öğrencilerine sağladığı birçok imkan vardır. Sunduğu en güzel imkanlardan bir tanesi öğrenci kulüpleridir" ifadelerini kullandı.

"47 üniversiteyle AR-GE işbirliğinde olan ASELSAN'da 6 bin 358 kişi çalışıyor"

Açılışın ardından başlayan konferansın ilk konuşmacısı ise, ASELSAN Bilgi Teknolojileri Program Direktörlüğü'ndeki Program Yöneticisi Onur Atılgan oldu. Atılgan, ASELSAN hakkında bilgi verdikten sonra dinleyicilere Yıkıcı Teknolojiler başlıklı sunumunu yaptı.

Atılgan, "ASELSAN, yüzde 75'i Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ait bir şirkettir. Toplam yıllık satışlarımızdaki 1 milyar dolara erişmek olan hedefimiz 2014 yılında gerçekleşti. 2017 yılı itibariyle 1 milyar 430 milyon dolarlık satış yaptık. Dünya'nın en iyi savunma sanayilerinin listelendiği dergide adımız 55'inci sırada yer alıyor. 47 üniversiteyle AR-GE işbirliğinde olan ASELSAN'da 6 bin 358 kişi çalışıyor" diye belirtti.

Öte yandan Sıfırın Altında Marketing 18 konferansının diğer konuşmacıları ise Alper Güleçoğlu, Semih Köseoğlu, Suavi Doğan, Gökçe Dayı, Onur Atılgan, Korhan Elçin, Cem Pazar, Bige Mercan, Zeynep Sarılar. İş dünyasının yanı sıra ünlü isimlerden Sarp Leventoğlu ve Berk Oktay da konuk olarak ağırlandı.