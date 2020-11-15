Sıfırın Altında Marketing'te iş ve medya dünyasının başarılı isimleri ve öğrenciler 15'inci kez buluşuyor

Anadolu Üniversitesi Marketing Anadolu Kulübü tarafından "Marketing Anadolu Evinize Geliyor" sloganı ile bu yıl 15'incisi düzenlenen “Sıfırın Altında Marketing” etkinliği, organizasyonun tanıtım filminde de yer alarak öğrencilerine destek olan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın açılış konuşması ile başladı. 14-15 Kasım tarihlerinde toplam 16 farklı oturumun gerçekleştirileceği etkinliğe başvurular ilk 24 saat içerisinde dolarken, organizasyon bu yıl pandemi tedbirleri nedeniyle online olarak düzenleniyor.

Anadolu Üniversitesi'nin 20 yıldır faaliyet gösteren en etkili öğrenci kulüplerinden biri olan ve her yıl birçok başarılı organizasyon gerçekleştiren Marketing Anadolu Kulübü'nün düzenlediği etkinliğin amacı alanında öncü şirketlerin temsilcileri ile öğrenciler arasında bir köprü oluşturmak.