Şifreniz sizi korurken siz de şifrelerinizi koruyun

Teknolojinin getirdiği yeniliklerle birlikte çoğu işlem artık sanal ve dijital ortamlarda yapılıyor. İnsan hayatının çok önemli bir noktasında bulunan sosyal medya ve banka hesapları gibi ortamlara da belirlenen belli başlı şifreler ile erişim sağlanıyor. Başta sosyal medya hesapları ve banka hesapları olmak üzere birçok işlemde güvenlik gereğince şifreler belirleniyor. Bu şifreler güvenlik açısından sağladığı avantajların yanı sıra unutulma, çalınma gibi bazı durumlarda da tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.

Konuyla ilgili Kurumsal İletişim Uzmanı Burak Gül, kompleks ve karışık şifrelerin oluşturulması gerektiğini söyledi. Gül, "Biz şifre güvenliği konusunda öncelikle kullanıcıların hassas olmasını bekliyoruz. Çünkü e-devlet dediğimiz veya devlet kurumlarında kullandığımız şifreler önemli olan şifreler. Onun dışında sosyal medya hesaplarımız, mail hesaplarımız aslında günlük hayatımızı ve özel yaşantımızı etkileyen bütün her şey şifrelerimiz de gizli. Biz bu şifrelerin güvenliği için öncelikle bilgilerin tamamen saklanması gerektiği için, doğum tarihi, ad-soyad veya doğum yeri gibi bilgilerin şifre içinde kullanılmaması gerektiğini tavsiye ediyoruz. Minimum 8 karakter, maksimum 64 karaktere kadar şifreler kullanılabiliyor. Bu şifreler kullanılırken de özel bilgilerin bu şifre içinde yer almaması gerekiyor. Olabildiğince kompleks, karışık şifreler oluşturulduğu takdirde kullanıcılar kendilerini güvende hissedebilir. Mail adresiniz ve kayıt yaptığınız uygulamalardaki şifrelerinizin aynı olmasını biz tavsiye etmiyoruz. Sonuç olarak bu uygulamadaki şifreleri gören bir kişi, kötü niyetli bir kişi sizin mail sisteminize mail hesabınıza giriş yapabiliyor ve şifresini değiştirerek sizin elinizden alabiliyor" dedi.

"Şifrenizi gizlemeniz gerekiyor"

ATM'lerden para çekilirken şifrenin görünmemesi gerektiğine vurgu yaparak güvenli yerlerdeki bankamatiklerin kullanılmasını tavsiye eden Gül, "Olabildiğince şifrenizi gizlemeniz gerekiyor, çünkü kartınız kopyalanabilir bankamatikte veya yan taraftaki kişi sizin şifrenizi görebilir. Bu yüzden olabildiğince şifreyi kapatacak derecede duruşunuzu ayarlayabilirsiniz ve zaten bankalar bununla ilgili güvenlik önlemlerini alıyor. Şimdi artık şifre butonlarının üstü bir hazneyle kapalı olduğu için şifrenizin gözükmesi zorlaşıyor. Ama bu noktada kartınızın da güvenliği önemli bankamatiğe de güvenmeniz önemli. Şüpheli kişiler gördüğünüz takdirde bizim önerimiz, oldukça bankayla ve yöneticileriyle hızlı bir şekilde iletişime geçmek olacaktır. Çünkü kartınız kopyalanmış olabilir ve işte şifre bilgileriniz de herhangi bir kayıt cihazıyla, kamerayla kayıt altına alınmış olabilir. Dolayısıyla bu noktada bizim tavsiyemiz, güvenilir bankamatiklerden, güvenilir yerdeki bankamatiklerden para çekmeniz ve bu noktada olabildiğince vücudunuzda, duruşunuzda şifrenizi ekranınızı gizlemeniz olacaktır" diye konuştu.

Son olarak şifrelerini unutanlara ipuçları veren PİTON Ar-Ge ve Yazılım Evi'nde görevli Kurumsal İletişim Uzmanı Burak Gül şunları söyledi;

"Şifrenizi unutmamanız için aslında belli başlı şeyler oluşturabilirsiniz. Örnek veriyorum, bir cümle belirleyip bu cümlenin içerisindeki sesli harfleri çıkarıp bunu bir şifreniz haline getirebilirsiniz. Aslında rakamlardan oluşan bir şeyi harflere çevirebilirsiniz. Harflerden oluşan bir şifreyi rakamlara çevirebilirsiniz. Bir kelimeyi tersten yazarak ve aralarına noktalama işaretleri koyarak yapabilirsiniz. Burada sizin için önemli olan sizin hatırlayabilmeniz. Çünkü herkesin farklı bir hafıza yöntemi var, sizlerin hatırlayabileceği bir şifre yöntemi tercih etmeniz. Bu noktada Türkiye'de çok fazla çalışma var. Şifrenizin güvenliği için ‘şifreniz ne kadar güvenli ?' diye araştırabileceğiniz sayfalar var. Bu sayfalardan bakarak şifrenizi de dediğim gibi kendi hatırlayabileceğiniz şeylerden seçerek şifrenizi hatırlamanızı daha kolay hale getirebilirsiniz."