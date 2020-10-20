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Sigara ve tütün ürünleri kaçakçılığı operasyonu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak tütün, sigara ve çeşitli malzemelerinin yanı sıra sarma makinesi ele geçirildi, olayla ilgili 4 şüpheli yakalandıKaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) sigara ve tütün ürünleri kaçakçılığı yapmak suretiyle vergisiz haksız kazanç elde ederek kamu zararına neden olan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak tütün, sigara ve çeşitli malzemelerinin yanı sıra sarma makinesi ele geçirildi, olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) sigara ve tütün ürünleri kaçakçılığı yapmak suretiyle vergisiz haksız kazanç elde ederek kamu zararına neden olan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 1 adet kompresörlü sigara sarma makinası, 474 kilo kaçak tütün, 69 bin 200 dal bandrolsüz makaron, 67 bin 500 dal sigara sarma kâğıdı, 14 bin dal sarılmış sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

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