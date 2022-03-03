“Sigorta Hukukunda Uzman Arabuluculuk” kitabı yayınlandı

Dr. Kemal Şenocak'ın yaptığı, ESOGÜ Hukuk Fakültesi öğretim elemanları ile arabulucu avukat yazarların işbirliğinde hazırlanan “Sigorta Hukukunda Uzman Arabuluculuk” modül kitabı yayınlandı.

Kitap, T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı bünyesinde ve sigorta hukukunda uzman arabuluculuk eğitimlerinde bir kaynak olarak kullanılması için yayınlandı. Kitabın hazırlanmasında çeşitli hukuk fakültelerinden öğretim elemanları da görev aldı.

Kitabın Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Tekin tarafından yazılan “Sigorta Hukukuna İlişkin Temel Bilgiler” başlıklı birinci bölümünde sigorta hukukunun tarihsel gelişimi ve kaynakları ile sigorta kuruluşları ele alınıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Başak Demirayak Ünal, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Demirci ve Arş. Gör. Merve İrem Yener tarafından yazılan “Sigorta Sözleşmesi Hukuku” başlıklı ikinci bölümde önce sigorta ve sigorta sözleşmesi kavramları ele alınıyor, daha sonra sigorta sözleşmesinde tarafların borç ve yükümlülükleri, sigorta sözleşmesinin sona erme nedenleri, zamanaşımı ve özel sigortanın türleri inceleniyor.

"Sigorta uyuşmazlıklarında arabuluculuk konuları inceleniyor"

Dr. Öğr. Üyesi Barış Toraman, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Demirci ve Av. Arb. Dilek Yumrutaş tarafından yazılan “Sigorta Uyuşmazlıklarında Çözüm Yolları” başlıklı üçüncü bölümde dava yolu, tahkim yolu ve sigorta uyuşmazlıklarında arabuluculuk konuları inceleniyor.

Av. Arb. Alpaslan Özarslan tarafından yazılan “Sigorta Uyuşmazlıklarının Çözümünde ve Özellikle Arabuluculuk Yolunda Bilirkişilik ve Uzman Görüşleri” başlıklı dördüncü bölümde bedensel zararlar, destek, destekten yoksun kalma tazminatında uzman görüşü ve bilirkişi raporu, iş görmezlik tazminatında uzman görüşü ve bilirkişi raporu konuları ele alınıyor.

Av. Arb. Dilek Yumrutaş tarafından yazılan “Uygulamalar” başlıklı beşinci bölümde ise uygulama çalışması usul ve esasları ile uygulama örnekleri inceleniyor.