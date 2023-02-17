Sigortası varsa kredi sıfırlanır

Eskişehir'de avukatlık yapan Barış Günaydın, kredi borcu olan insanların afet çerçevesindeki hukuki sürecinden bahsederek, “Kişinin vefatı halinde eğer bir sigorta yaptırmışsa kredi borcu sana eriyor” dedi.

Av. Barış Günaydın, depremden zarar gören konutların kredi borçları hakkında konuştu. Günaydın ayrıca sigortaların afet durumunda hasar alan konut ve araç zararlarını kısmen karşıladığını ifade ederek, hukukçuların bu süreçte rehberlik ettiğini de aktardı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) görev sorumluluklarını da hatırlatan Günaydın sözlerine ilave olarak insanların hayat sigortalarını ertelediklerini de vurguladı.

Av. Günaydın, sözlerine deprem nedeniyle vefat eden vatandaşlar için baş sağlığı dileyerek başlayarak, “Acı günler yaşadık fakat sonuçta bu işin hukuki süreci var. Birçok hukukçu da bu anlamda rehber olma niteliği gösteriyor. Tartışılan konulardan biri de zarar gören binaların yapısı ne olacak? Ayrıca bu çerçevede kredi borcu olup sigorta yaptırmamış kişiler ne ile karşılaşacak? DASK denilen bir sigorta kurumu var. DASK, 1 metrekare üzerinden bir hesaplama yapıp ödeme gerçekleştiriyor. Bu durumda zarar görenlerin zararını tam anlamıyla karşılamak mümkün değil. Sigorta ihmal edilen husustur ve insanlar hayat sigortalarını erteliyor. Kişiye bağlı sigortalar var. Kişinin vefatı halinde, kişi eğer bir sigorta yaptırmışsa çektiği kredi sona eriyor. Kalan rakam ise sigortadan karşılanıyor. Fakat biz toplum olarak böyle durumlarda mağduriyetler yaşıyoruz. Ferdi kaza sigortası olabilir ama şu anlamda bir şey ifade etmeyecektir. Çünkü bunlar yenilenmiyor. Bizim için önemli olan yıllık yenilenmesi gereken sigorta çeşitleridir. DASK'ın ödeyeceği rakamların düşük olması maalesef ki hasarı karşılamıyor” dedi.

“Zararın bir kısmını gidermek mümkün”

“Konut sigortaları yaptırmışsanız; konutun zarar gören kapı ve pencere gibi diğer kısımları için hem belli bir meblağ ön görülüyor hem de zararın bir kısmı sigortadan karşılanıyor” diyen Günaydın, “Sigorta ettirene ve ettirilen şeye bağlıdır. Bahsettiğimiz gibi bu konut da olabilir. Zorunlu olan DASK dediğimiz sigorta türlerinden var ise zarar gören kişilerin ilgili yere başvurarak ve süreçleri takip ederek zararın bir kısmını gidermeleri mümkündür. Deprem nedeniyle konut dışında zarar gören araçlar da olabilir. Bunlar, yine araç sigortasının çerçevesinde yer alması gerekiyor. Bir doğal afet nedeniyle aracın zarara uğraması halinde ve zararın giderilmesinde araç sahiplerinin bu haklardan yararlanmaları da mümkündür” şeklinde konuştu.