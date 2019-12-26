Şiirler bu kez sokak hayvanları için okundu

Eskişehir'de, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları yararına gençler, 'Şiirini Al Gel' etkinliği düzenledi.

Yenibağlar Mahallesi Gün Sokakta bulunan bir kafede düzenlenen etkinlikte, özellikle kış aylarında yiyecek sorunu yaşayan sokak hayvanları yararına 'Şiirini Al Gel' etkinliği düzenlendi. Yere Düşen Travma Fanzin ekibinin önderliğinde bir araya gelen yaklaşık 50 kişi, sırayla şiirlerini okuyarak, katılımcıların beğenisine sundu. Ayrıca etkinlikte toplanan yaklaşık 500 lira ile mama alınarak, sokak hayvanlarının ihtiyacını karşılamak üzere kentin çeşitli noktalarına bırakılacak.

"Elde edilen 530 liralık gelirin tamamı sokak hayvanlarına yiyecek olarak geri dönecek"

Yapılan program hakkında bilgi veren, etkinliğin düzenlediği kafe işletmecisi Ela Senem Kılıç, "5 liraya satılan bilet ücretleri ve etkinlik boyunca verilen tüm siparişlerin geliri sokak hayvanlarına mama katkısı sebebiyle toplandı. Etkinlikte hem fanzin grubu hem de katılımcılar şiir okudu. Ayrıca yer şiir ve şairler üzerinde söyleşide de bulunuldu. İki saat suren etkinlikte, elde edilen 530 liralık gelirin tamamı şehirler arası yollarda ve şehirden uzak yaşayan sokak hayvanlarına yiyecek olarak geri dönecek" ifadelerini kullandı.