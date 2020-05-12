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Şiirlerini 46 yıldır ajandasına yazıyor

Eskişehir Seyitgazi Kırka Mahallesi’nde yaşayan Aladdin Doğu, 46 yıldır şiirlerini ajandasına yazıyor.

Eskişehir Seyitgazi Kırka Mahallesi'nde yaşayan Aladdin Doğu, 46 yıldır şiirlerini ajandasına yazıyor.


Boş vakitlerini şiir yazarak değerlendirmeye çalışan 6 yaşındaki Aladdin Doğu, şiirlerinde yöresini, yaşamını dizelere döktüğünü anlattı. Şiirlerini misafirlerine, arkadaşlarına okuyan Doğu, dizelerinde gündeme atıflarda da bulunuyor. Halk şairi Doğu, ''Onlarca şiir yazdım. İçimden gelen duyguları dizelere dökmeye çalışıyorum. Şiirlerimde Kırkama, madende çalışanlara, gönlümüzün kralı Eskişehir sporumuz gibi çoğu zaman gündeme ilişkin konuları dizelere döküyorum. Ömrüm el verdikçe yazmaya devam edeceğim. Çocuklarıma beni anacakları bir anı bıraktığımı düşünüyorum'' dedi.

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