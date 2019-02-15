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Silah kaçakçıları adliyede

Eskişehir’de silah kaçakçısı oldukları iddiası ile gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de silah kaçakçısı oldukları iddiası ile gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi.


Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan projeli çalışma kapsamında 7 şahıs hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 8 adet kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca ve 20 adet şarjör, 1 adet 7.65 tabanca, 21 adet değişik çaplarda tabanca mermisi, 8 adet av tüfeği, 77 adet av tüfeği fişeği, silah yapımında ve namlu açmada kullanılan torna makinesi ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Haklarında işlem yapılan 7 şahıstan 4'ü bugün adliyeye sevk edildi.

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