Silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Eskişehir'de 3 şahıs arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Olay, Paşa mahallesi Kurşunlu Cami Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Sokaktaki kullanılmayan iki katlı müstakil bir evin girişinde şüpheli Fazlı B. (35) ile Cengiz A. (42) ve Uğur A. (40) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli Fazlı B., üzerinde taşıdığı tabancayla Cengiz A. ile Uğur A.'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Göğsünden yaralanan Cengiz A. ve başından yaralanan Uğur A., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan şahısların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli Fazlı B., ve yanında bulunan 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince üzerlerinde taşıdıkları 3 adet tabancayla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.