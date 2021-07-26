Şimdi güneş ışığından faydalanmanın tam zamanı

Hasan Levent, "Yaz mevsimindeyiz, şimdi 'güneş ışığı vitamini' olarak da bilinen D vitamininden faydalanma zamanı'' dedi.

Dr. Levent, vücudumuza çeşitli faydalar sağlayan D vitamininin, ince bağırsaktan kalsiyum ve fosfor emilimini arttırarak hem kasların hem de kemiklerin gelişimine ve güçlenmesine yardımcı olduğunu anlattı. Vücut yeterli miktarda D vitaminine sahip değilse kalsiyumu kemiklerden emdiğini belirten Dr. Hasan Levent, "Sonuçta kemikler zayıflayarak çocuklarda raşitizm hastalığına, yetişkinlerde ise osteoporoza ve kırıklara neden olur. D vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir. Araştırmalar, D vitaminin başta solunum sistemi enfeksiyonları olmak üzere çeşitli enfeksiyonlardan korunmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. COVİD -19 pandemisi sırasında, D vitamini eksikliğinin hem enfeksiyon hem de ciddi komplikasyon oluşma riskini arttırabileceğini düşündüren araştırma sonuçları ortaya çıkmıştır. D vitamini iyi bir ruh hali için de faydalıdır. Depresyonu olan kişilerin sıklıkla D vitamini eksikliğine sahip olduğu tespit edilmiştir. D vitamini depresyonu azaltır. D vitamini kilo kaybını arttırır. Yeterli D vitamini seviyesine sahip şişman kişilerin daha fazla kilo verdikleri gösterilmiştir" dedi.

Dr. Hasan Levent, D vitamini eksikliğinden oluşabilecek hastalıklara dikkat çekerek, bu hastalıkların; kas ağrısı, fibromiyalji, kaslarda güçsüzlük, kramplar, zayıf kemikler, kemiklerde eğrilik, sırt ağrısı, bel ağrısı, yorgunluk, halsizlik, depresyon, saç dökülmesi, egzema, sedef ve başın fazla terlemesi ve enfeksiyon gibi sorunların olabileceğin belirtti.

D Vitamini eksikliği ve tedavi yöntemleri

Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan Levent tedavi yöntemlerinden ise şöyle bahsetti;

''D vitamini ihtiyacını güneş ışığından, yediğimiz gıdalardan ve D vitamini içeren takviyelerden karşılarız. Fakat tek başına gıdalardan yeterli D vitamini almak zordur. Cildimiz güneş ışığına maruz kaldığında D vitamini üretir. D vitamini üretimi için en uygun saatler, güneş ışınlarının dik geldiği saat 11:00 - 15:00 arasıdır. Her gün günde 15-20 dakika güneşlenmek gerekir. D vitamini takviyesine başlamadan önce kan seviyenizi kontrol etmek için doktorunuzdan bir kan testi isteyiniz. Bu şekilde ihtiyacınız için hem yeterli hem de güvenli bir dozda D vitamini aldığınızı öğrenmiş olursunuz. D vitamini yağda eriyen bir vitamindir yani iyi bir emilim için yağ ile veya yağlı bir gıdayla birlikte alınması şartıyla sabah ya da öğleden sonra alabilirsiniz. D vitamini, doktor tarafından doz ayarlaması yapılmadan yüksek dozlarda alınırsa zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir. Bunlar; mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, baş ağrısı, iştah kaybı, çok idrara çıkma, aşırı susuzluk, şuur bulanıklığı, böbrek taşı oluşması gibi belirtilerdir. Bu belirtilerin olmaması için doktorunuz tarafından kan testi yapılarak doz ayarının ayarlanması gerekmektedir."