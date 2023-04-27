Şimşeklerin dansı gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Eskişehir'de sağanak yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün gece saatlerinde Eskişehir'de gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, görsel şölen oluşturdu. Fotoğrafçılar ise çektikleri şimşek fotoğrafları ile güzel anları unutulmaz kıldı.

Gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin dansını fotoğraflayan Hadi Mousavi, “Uzun yıllardır hem ticari hem de hobi amaçlı olarak fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte şimşeklerin çaktığını gördüm. Fotoğraf makinemle bu anları kaydetmek istedim. Evimin balkonundan uzun pozlama ile fotoğraflar çektim. Sosyal medya hesaplarımda paylaşarak kendime anı biriktirdim” dedi.