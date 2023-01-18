Sınav haftasında ESOGÜ'lü öğrencilere kumanya desteği

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ, Prof. Dr. Hakan Demiral ile Rektör Danışmanı Doç. Dr. Oytun Meçik; Merkez Kütüphanede öğrencilerle bir araya geldi. Dağıtım masasının başına geçen Rektör Prof. Dr. Çolak, kütüphaneye ders çalışmaya gelen öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatlarının nasıl geçtiğini sordu. Dağıtımın ardından katları gezen ESOGÜ heyeti ders çalışan öğrencilere başarılar diledi.