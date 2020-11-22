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Sınava gireceği okulun yerini bilmeyen kızın yardımına polis koştu

Eskişehir’de Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) gireceği adresi bilmeyen Yasemin Arslan’ın yardım isteğine polis ekipleri duyarsız kalmadı.

Eskişehir'de Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) gireceği adresi bilmeyen Yasemin Arslan'ın yardım isteğine polis ekipleri duyarsız kalmadı.


Sabah saat 10.15'de başlayan KPSS ortaöğretim sınavına girecek olan Yasemin Arslan, polis ekiplerini aradı. Ailesinin Balıkesir'de olduğunu ve sınava gireceği okulun adresini bilmediğini söyleyen Arslan, ekiplerden yardım istedi. Kısa süre içerisinde Emek Mahallesi Asri Sokak'ta bulunan Arslan'ın ikametine giden polis ekipleri, sınav kağıdında yazan Süleyman Şah Anadolu Lisesi'ne yetiştirdi. Polis ekiplerine teşekkür eden Arslan, "Gerçekten iyi ki varsınız, siz olmasaydınız belki de gelemezdim. Çok sağ olun" dedi.

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