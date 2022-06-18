Sınava heyecanını piknik keyfiyle bastırdılar

ESKİŞEHİR (İHA) Eskişehir'de Yükseköğretim Kurumuları Sınavı'nın ilk oturumunda okul çevrelerinde yoğunluk oluşurken, heyecanlarını bastırmak isteyen ve hazırlıklı gelen bazı veliler çay içip sohbet ederek vakit geçirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 3 milyon 243 bin 425 adayın katılımıyla düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı. Çocuklarının heyecanına ortak olmak isteyen veliler okul çevresindeki parklarda sınav çıkışını beklemeye geçti. Eskişehir Anadolu Lisesi'nde de hem öğrencilerde hem de velilerde sınav heyecanı vardı. Önceki senelerden tecrübeli olan bazı veliler, yanlarında sandalye ve masa getirerek okul çevresine konumlandılar. Evden getirdikleri çay ve kahveleri içerek beklemeye geçen veliler, sınav çıkışına kadar oradan ayrılmadı.

“O içeride, biz dışarıda ter döküyoruz”

Kızının ikinci kez üniversite sınavına girdiğini söyleyen Serçin Çınar, yaşadıkları heyecanı anlattı. Evladının sağlık üzerine bir bölüm okumasını istediğini söyleyen Anne Çınar, “Kızımızı üniversite sınavına getirdik, şu an sınava girdi. Biz de dışarıda onunla birlikte bekliyoruz. O içeride, biz dışarıda ter döküyoruz. Sonuçta bugün emeklerinin karşılığını alacağı gün. Bu sene ikinci senesi. Geçen sene üniversitede girdik, bizden daha tecrübeli olanlar hazırlıklı gelmiş. Bu sene hiç olmazsa daha rahat bir ortamda beklemek istedik” dedi.

Mersinden gelip Eskişehir'e yerleştikleri için kızlarının burada okumasını istediklerini dile getiren Murat Çınar ise, “Heyecan dorukta, onlar içeride biz burada beklemedeyiz. Onlar içeride heyecanlı biz burada heyecanlıyız. Burada okumasını çok isterim ben, evimiz burada. Heyecanımızı yatıştırmaya çalışıyoruz, ailemizle birlikte geldik. Küçük kızımız da burada, o da ablasıyla ve ailesiyle heyecanı paylaşıyor. İleride o da İnşallah sınava girecek” diye konuştu.

“Tecrübeliyiz, üçüncü üniversite sınavımız”

Bu sene çocuklarının ikinci senesi olduğunu söyleyen Bülent Çelik, geçen seneden tecrübeli olduklarını belirtti. En az evlatları kadar heyecanlı olduklarını söyleyen baba Çelik, “Çocuğumuzun sınavı için geldik. Bir yıldır çalışıyorlar, İnşallah emeklerinin karşılığını alırlar. İnşallah her şey istedikleri gibi olur, umarım çalıştıkları yerden çıkar temennisiyle dualarımızla onları bekliyoruz. Geçen sene girmişti istediği yer olmadığı için ikinciye hazırlandı. Bu sene daha fazla heyecan var. En çok da kendi emeğinin zayi olmamasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyük kızlarında da sınav heyecanı yaşadıklarından bahseden Sibel Çelik, önceki tecrübelerinden dolayı okul çevresinde vakit geçirmek için hazırlık geldiklerini anlattı. Evden getirdikleri çay, kahve eşliğinde kitap okuyarak sınav çıkışını bekleyen anne Çelik, şu sözleri söyledi:

“Tecrübeliyiz biraz, bir de ablamız var. Dolayısıyla üçüncü üniversite sınavımız. Dışarıda vakit geçmiyor başka türlü, biz de çayımızı kahvemizi alalım dedik. İçerideki çocuklar için bu sınav hayatlarının dönüm noktası. İnşallah gelecek günler için umudumuz gençler, her şey gönüllerince olsun”

“Beklerken piknik yapalım dedik”

Yine çocuğunun ikinci senesi olduğunu söyleyen bir veli olan Serap Erol Karatepe, eşiyle birlikte sınav çıkışına kadar keyif yapacaklarını belirtti. Karatepe, “Bu sene mezuna kalma dedikleri olayı yaşıyoruz. Geçen yıldan hazırlıklıyız. Geçen yıl hazırlıksız olduğumuz için 3 saat kapıda bekledik. Bu yıl hiç olmazsa beklerken piknik yapalım dedik. Çocuğumda bana ‘ben içeride ter dökeceğim, siz dışarda mangal yapın' tarzında takıldı. İçeride ne yaşıyor ne hissediyor hiç bilmiyoruz” dedi.