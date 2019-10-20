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Sınavsız ikinci üniversite kayıt süresi 22 Ekim'e uzatıldı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İkinci Üniversite kayıt tarihleri yoğun talep üzerine 22 Ekim Salı günü mesai bitimine kadar uzatıldı.


Anadolu Üniversitenin 2002 yılında hayata geçirdiği sınavsız ‘İkinci Üniversite' imkânından yararlanmak isteyenler için süre uzatıldı. Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezî açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışındaki yükseköğretim programlarına kayıtlı öğrenciler, ikinci üniversite fırsatından yararlanabilecekler. Kayıt yaptırmak isteyen adayların 22 Ekim Salı günü saat 17.00'ye kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. İkici Üniversite kapsamında başvuru yapanlar aynı gün 17:20'ye programla ilgili ödemelerini yapmaları gerekiyor.

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