Sınavsız ikinci üniversite kayıtları için son gün 18 Ekim

Üniversitenin 2002 yılında hayata geçirdiği sınavsız ‘İkinci Üniversite' kayıtlarında son günlere gelindi. Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezî açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışındaki yükseköğretim programlarına kayıtlı öğrenciler, ikinci üniversiteye kayıt yaptırabilecek. Lisans mezunları veya öğrencileri, öğrenim gördükleri bölüm dışında başka bir lisans veya ön lisans programına kayıt yaptırabilecek. Ön lisans mezunları veya öğrencileri ise öğrenim gördükleri bölüm dışında başka bir ön lisans programına kayıt yaptırabilecek.

İkinci üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen adayların öncelikle internet üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Adaylar, bu başvuru sonrası çıktısını alacakları belgelerle birlikte Açıköğretim bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayabilecekler. İnternet başvuru işlemleri, http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek.