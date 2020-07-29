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Sineklerle mücadeleye devam ediliyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından sinek türlerine karşı teknik donanımlı araçlar ve deneyimli personelle yürütülen çalışmalar gece gündüz devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi halk sağlığı kapsamında yaptığı çalışmaları sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri larvasit ve sinek türleri ilaçlamalarını tüm bölgede sürdürüyor. Tepebaşı ilçe merkezinde ve kırsalda haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar, foseptik, su kanalları gibi sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması yapılıyor. Teknik donanımlı araçlar ve deneyimli personelle yürütülen ilaçlama çalışmaları, gün içi ile birlikte gece saatlerinde de gerçekleştiriliyor.


Tepebaşı ilçe sınırlarındaki merkez ve kırsal mahallelerde devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, çalışmalar sırasında Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve kullanıldığını belirtiyor. Mahalle sakinleri de gerçekleştirilen çalışmadan dolayı memnuniyetini ifade ediyor.

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