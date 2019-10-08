Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu'da film gösterimleri başladı.

Yıl boyu düzenlediği kültürel etkinliklerle sanatın her dalını öğrencileriyle bir araya getiren Anadolu Üniversitesi, Başka Sinema iş birliğiyle sinemanın önemli yapıtlarını üniversite öğrencileriyle buluşturmaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsünde yer alan Sinema Anadolu'da gerçekleştirilecek film gösterimleri, Joe Penna'nın yönetmenliğini yaptığı Arctic (2018) ile başlıyor. Joe Penna yanı sıra Gaya Jiji, Jia Zhangke ve Woody Allen gibi usta yönetmenlerin filmleri de ekim ayı boyunca Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle buluşacak. “New York'ta Yağmurlu Bir Gün”, “En Sevdiğim Kumaş” ve “Kül En Saf Beyazdır” izleyiciyle buluşması planlanan filmler arasında yer alıyor.

Filmleri izlemek etmek isteyen sinemaseverler biletlerini gösterimin yapılacağı gün, Sinema Anadolu gişesinden temin edebilecekler. Film gösterimleri KÜL 199, Kültürel Etkinlikler Dersi kapsamında değerlendirilecek.