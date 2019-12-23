Sinema Kulübünden Matrix üçleme

Anadolu Üniversitesi Sinema Kulübü tarafından düzenlenen “Matrix Üçleme Gecesi”, Sinema Anadolu'da başladı.

Larry ve Andy Wachowski kardeşlerin yazıp-yönettiği Matrix filmine çok sayıda sinemasever katıldı. Etkinlik hakkında konuşan Kulüp Başkanı İrem Baydar, “Etkinliğimiz geleneksel hale geldi. Film üçlemesi geçen senelerde de yapılıyordu. Bu senede Matrix filmini izleyicilerle buluşturmak istedik. Yakın zaman içerisinde Matrix'in dördüncü filminin çıkacağı duyuruldu. Hafızaları tazelemek adına ilk üç filmi izleyelim dedik. Etkinliğimiz yaklaşık iki gün sürecek. Film aralarımız olacak ve bu aralarda ikramlarımız olacak” dedi.