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‘'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın'' etkinliği

Eskişehir Doktor Halil Akkurt Ortaokulu öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘’Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın’’ etkinliği kapsamında ‘Keşif Çanakkale’ filmini izlediler.

Eskişehir Doktor Halil Akkurt Ortaokulu öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ‘'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın'' etkinliği kapsamında ‘Keşif Çanakkale' filmini izlediler.


Doktor Halil Akkurt Ortaokulu öğrencileri; Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği ‘'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın'' etkinliği ile, bir alışveriş merkezine giderek, ‘Keşif Çanakkale' filmini izlediler. Öğrenciler, sinema izleyerek, sinema kültürü kazandılar. Öğrenciler; Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği, ‘'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın'' etkinliğini, sinemaya giderek gerçekleştirdiler.

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