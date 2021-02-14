İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siparişi yetiştirmeye çalışırken yaptığı kazada ağır yaralandı

Eskişehir’de siparişi yetiştirmeye çalışan motosikletli kuryenin otomobile çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Eskişehir'de siparişi yetiştirmeye çalışan motosikletli kuryenin otomobile çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde gerçekleşti. Kısıtlamada verilen siparişi yetiştirmeye çalışan motosikletli kurye Aydan Ç. (31), idaresindeki 09 ACS 835 plakalı motosikletle Yıldız Sokak'tan çıktığı esnada caddede seyreden panelvan araca çarptı. Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü Aydan Ç. adlı kadın ağır yaralanırken, N.S. idaresindeki 26 GR 485 plakalı panelvan araçta ve motosiklette ise maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, motosikletin taşıma bölmesindeki yemekler yola saçıldı.


Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri bilinci kapalı haldeki motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralanan Aydan Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.