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Siperlikler bu kez ESOGÜ için

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri birimi korona virüs salgını dolayısıyla gençlik merkezlerinde ürettikleri yüz koruyucu siperlikleri Osmangazi Üniversitesine gönderdi.


Gençlik merkezlerinin ürettiği siperlikler; ESOGÜ Tıp Fakültesi, Rektörlük ve Güvenlik Amirliğine gönderildi. Gençlik Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada “Koronavirüs salgını ile mücadelede üniversitemizin hastanesi ve diğer tüm birimlerinde ön cephede görev yapan çalışanlarımız için müdürlerimizle, gençlik liderlerimizle, gönüllü gençlerimiz ve diğer tüm personelimizle siperliklerimizi imal ettik. Üretimlerimiz bunlarla da sınırlı kalmayacak. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Gerekli olması halinde tüm kurumlarımıza yetecek üretim kapasitemiz var.” ifadeleri kaydedildi.

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