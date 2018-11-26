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Şirketlerin rekabetleri sahaya taşınıyor

Eskişehir Sanayi Odası, 50.

yıl etkinlikleri kapsamında şirketler arası basketbol turnuvası gerçekleştirilecek.


Eskişehir Sanayi Odası firmalarını bir araya getiren, rekabeti sahalara taşıyan Basketbol Turnuvası 21 Aralık Cuma günü oynanacak ilk maç ile başlayacak. 4 asil ve 4 yedek oyuncudan oluşturulacak takımlar halinde turnuvaya katılacak şirketler, isteğe bağlı olarak 3 ayrı takımla katılım gösterebilecek.


Takımda oynayacak tüm oyuncuların bir şirket çalışanı olmak zorunda olduğu turnuvada, takım listeleri özel bir spor salonunda şirket kaşesi ile imzalanmış olarak asılı bulundurulacak. Takım kadrolarının kadın ve erkeklerden oluşabilecek ve katılımcı takım sayısına göre hazırlanacak fikstür ile müsabakalar gerçekleşecek.

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