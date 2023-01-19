Sit alanındaki kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

Eskişehir'de 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda kaçak kazı yapan şüpheliler jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yassıhöyük Mahallesi'nde bulunan 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda kaçak kazı yapılacağı öğrenildi. Bölgeye yapılan operasyon sonucu kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise, 7 adet tarihi eser olabileceği düşünülen taş eser, 2 adet manivela, 2 adet pirinç çubuk, 3 adet bakır çubuk, 1 adet pusula, 1 adet gümüş yüzük, 1 adet maden parlatıcı cila, 1 adet dökme kurşun, 4 adet kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, ‘Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.