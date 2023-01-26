Site duvarları adeta resim tahtasına döndü

Eskişehir'de bir sitenin duvarlarının üzerine yapılan çizim ve yazılar kötü görüntülere sebep oluyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde bulunan bir sitenin duvarları, vandalların hedefi haline geldi. Duvarların tamamının boyanmış halde olması dikkat çekti. Kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ve çeşitli malzemelerle yapıldığı anlaşılan tahribatlar, çevrede yaşayan vatandaşların da tepkisine neden oldu. Ortaya çıkan çirkin manzaralar karşısında özellikle site sakinleri, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istediklerini belirterek, temizlenmesi konusunda da yetkililere seslendi.