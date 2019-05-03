Site sakinlerinin fare isyanı

Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde bulunan bir siteyi fareler bastı.

Ihlamurkent Mahallesi'nde yüzlerce kişinin yaşadığı sitenin sakinleri, yönetimin üzerine düşen görevi yerine getirmediğini, apartmanların da bakımsızlıktan adeta döküldüğünü öne sürdü. Sitenin içerisindeki çimlerin uzun süredir yenilenmediğini, ağaçların bakımsız bırakıldığını ve hatta kesildiğini iddia eden mahalleliler, yapılanlara akıl sır erdiremiyor. Son olarak apartmanlarını ve bahçelerini fareler basan site sakinleri, özellikle fareler için bir an önce çözüm bekliyor.

Bahçelerde bulunan çok sayıda fare deliğini gösteren site sakini Şükriye Norman, yönetime de defalarca şikayetlerini ilettiklerini belirtti. Şikayetlere rağmen hiçbir adım atılmadığını aktaran Norman, "2008 yılından bu yana Ihlamurkent'te oturuyorum, daha önce temizliği düzenli yapılan, çimlerin üstünde çocuklarımızın rahatlıkla oynadığı sitemiz artık pislikten geçilmiyor. Her yer böcek doldu, site içi delik deşik edildi, fareler sardı siteyi, bodrumlar da fare doldu. Her ay düzenli olarak aidatlarımızı yatırıyoruz, site yönetimi aidat dışında bizimle muhatap olmuyor, suyumuzu getirmek ve çöplerimizin alınması dışında hizmet verilmiyor. Apartmanların içi de pislikten geçilmiyor, eskiden düzenli olarak temizlenen binalara da artık eskisi gibi bakılmıyor” şeklinde konuştu.

Mahalle sakini Songül Yazaydın da site yönetimini eleştirerek, “Benim balkonumun önündeki saksılarımı aldılar. Nedenini sorunca cevap alamadım, meyve veren ağaçlarımızı kestiler nedensiz. Sorunlarımızı dile getirdiğimizde hiçbir yanıt alamadık, site yönetimi uyuyor mu? Bu yönetimi istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

İnsanca yaşayabilecekleri temiz ve sağlıklı bir site istediklerini vurgulayan mahalle halkı, verdikleri aidatın karşılığında hak ettikleri hizmeti almak istediklerini belirtti. Mahalleliler, site yönetiminin değişmesini istedi.