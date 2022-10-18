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Sıvı yağ hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Eskişehir’de bir marketin önünden sıvı yağ çalan 2 şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı.

Eskişehir'de bir marketin önünden sıvı yağ çalan 2 şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı.


Olay, 71 Evler Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müşteri kılığında markete gelen 2 kişi 18 litrelik tenekede satılan 2 adet sıvı yağ çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, marketin önünde duran teneke sıvı yağların yanında duran erkek şahıs önce çevreyi kontrol etti. Daha sonra 1 teneke sıvı yağı alarak uzaklaştı. Hemen arkasından marketten çıkan kadın ise 1 teneke daha sıvıyağı alarak adamın arkasından gitti. Marketin arka sokaklarında buluşan iki şüpheli, çaldıkları sıvı yağlarla birlikte kayıplara karıştı.

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