Sivrihisar Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün talimatlarıyla Yeni Korona virüs (COVID-19) önlemleri kapsamında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı, giriş ve çıkışların yapıldığı toplu kullanım alanlarında ve ilçemiz genelinde tüm resmi kurumlarda dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarımız kullanım alanlarına göre yapılan program doğrultusunda gündüz ve akşam saatlerinde yoğun olarak sürdürülüyor.

“Ekiplerimiz ilçemiz genelinde aralıksız olarak dezenfekte çalışmalarına devam ediyor”

Dezenfekte çalışmaları hakkında bilgi veren Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen Koronavirüs (COVİD-19) ile mücadelemiz tüm hızıyla devam ediyor. Sivrihisar'da yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz ilçemiz genelinde aralıksız olarak dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Halkımızı koronavirüs tehdidine karşı duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.