Sivrihisar Belediyesi El Sanatları Kursu kayıtları başladı

Eskişehir Sivrihisar Belediyesi El Sanatları Kursu kayıtları 1 Ekim'e kadar devam edecek.

Ücretsiz el sanatları eğitimi fırsatlarının sunulduğu Sivrihisar Belediyesi Atölyelerinden, 2014'ten bu yana toplamda bin 531 kursiyer faydalandı. Tamamlanan kurslar aracılığıyla unutulmaya yüz tutmuş meslek dalları canlandırılmaya başlandı. Sivrihisar Belediyesi Atölyeleri için yeni dönem kurs kayıtları bugün itibarıyla başladı. Kurslara başvuru yapmak isteyen vatandaşların, belediye başkanlık binasına giderek ön kayıt formu doldurması gerekiyor. Ön kayıt formunda en fazla üç atölye seçilmekle birlikte, uygun olan tek bir atölyeye kesin kayıt yaptırılabiliyor. Sivrihisar Belediyesi El Sanatları Kurslarında; cam, seramik, dikiş-nakış, oyuncak bebek sanatı, filografi, Sivrihisar kilimi, kuyum, cebe, ebru sanatı, kağıt rölyef, ahşap işlemeciliği ve sarka işlemeciliği olmak üzere toplamda 12 farklı alanda eğitim veriliyor.

Atölyelere olan ilgi ve derslere katılımla ilgili konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “El Sanatları Atölyelerinde her yıl yüzlerce kadınımız kurslara katılarak eğitim alıyor. Halkımız ile bir arada çalışıyor, birlikte üretiyoruz. Kadınlarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine, üretime kazandırılmalarına ve ekonomik özgürlüklerini sağlamalarına destek oluyoruz. Kadınlarımızın üretimlerini kazanca dönüştürmelerine imkân sağlıyor, Sivrihisarlı tüm kadınlarımızı bu yıl da kurslara bekliyoruz” dedi.