Sivrihisar Belediyesi'nden sağlıkçılara moral mangalı

Bu sene 5'incisi yapılması planlanan Geleneksel Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali, pandemi önlemleri nedeniyle iptal olurken, sucuklar bu defa salgınla mücadelede ön safta yer alan sağlıkçılar için pişirildi.

Pandeminin zor koşulları altında görev yapan sağlık çalışanlarını unutmayan Sivrihisar Belediyesi, onlara moral olması için Sivrihisar Devlet Hastanesinin bahçesinde etkinlik düzenledi. Etkinlikte kilolarca sucuk yaklaşık 300 sağlık çalışanı için pişirildi. Etkinliğe Sivrihisar Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç, Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Sivrihisar Devlet Hastanesi Müdürü Nebi Kasçı ve ilçedeki tüm sağlık çalışanlarını katıldı.

"Festivalimizi sağlıkçılarımıza hediye ediyoruz"

Yapılan ekinlik hakkında konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "2020 yılı Şubat ayında gerçekleştireceğimiz etkinliğimizi iptal ederek Elazığ'a gidip yaşanan deprem dolayısı ile vatandaşlarımızın bir nebze de yaralarını sarmak, moral verip, yanlarında olmak adına mangallarımızı orada yaktık, ekmeğimizi depremzede vatandaşlarımızla paylaşmıştık. Bu sene de tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Fakat bu dönemde herkesin bildiği üzerine en zorlu görev sağlıkçılarımıza düştü. Tüm sağlık çalışanlarımız canlarını dişlerine takarak bu süreci kontrol altında tutabilmek adına çokça çalışıp, fazlasıyla yoruldular. Onlara minnettarız. Ve bugün de burada ilçemizde görev yapan değerli sağlık çalışanlarımıza destek olmak, onlara teşekkür etmek adına 2021 yılı Sivrihisar Dövme Sucuk Festivalimizi sağlıkçılarımıza hediye ediyoruz. Bugün sucuklarımız onlar için mangallarda yerini alıyor, tüm sağlık emekçilerimize şahsım ve Sivrihisar halkı adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım, iyi ki varsınız” diye belirtti.

Özverili çalışanlara teşekkür

Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç ise konuşmasında “Yaklaşık bir yıldır sağlık çalışanlarımız gerçekten çok özveri gösterdiler. Onları unutmadığımızı göstermek adına bugün belediyemiz her sene geleneksel olarak düzenlenen sucuk festivalini böyle pandemi şartlarına uygun bir şekilde sağlık çalışanlarımıza özel bir şekilde yapmış bulunuyor. Bu anlamda ilçemizde olduğu gibi ülkemizdeki bütün sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Sağlıkçılara moral olacak”

Yapılan moral etkinliğine katılan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge de Sivrihisar Belediyesine teşekkür etti. Bilge, “Bu aktiviteden gayet memnuniyet duyuyoruz. Sağlık çalışanlarımız bu dönemde çok ağır bir yükün altındalar. Pandemi süreci henüz tamamlanmış değil. Belediye başkanımızın daveti üzerine geldik buraya. Kendi öğle yemeğinde sağlıkçılara böyle bir ikramda bulunmak istedikleri belirttiler. Biz de çok memnuniyet duyduk. Bu hem moral ve motivasyon açısında önemli hem de sağlık dışındaki bu tür aktivitelerin belediyeler tarafından sağlıkçılara yönelik yapılmasının kıymetli olduğu söylemek isteriz” şeklinde düşüncelerini aktardı.

Öte yandan sağlık çalışanları da kendileri için böyle güzel bir faaliyet düzenlediği için yetkililere teşekkür etti.