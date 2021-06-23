Sivrihisar gastronomi turizminde durdurulamıyor

Sivrihisar Belediyesi tarafından restorasyonu yapılarak ilçenin göz bebeği haline getirilen, uğrak noktalardan biri olan “Tarihi Arastalar Çarşısı” günden güne canlandırılmaya devam ediyor. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün başlatmış olduğu proje ile Ekmek Evi, ve Süt Evi'nin ardından Tarihi Arastalar Çarşısında Sivrihisar Baklavacısı Zeliha Ana Yöresel Lezzetler Evi açıldı.

Sivrihisar'da yaşayan vatandaşların ve ilçeyi ziyaret eden misafirlerin turizmin yanı sıra alışveriş yapabilecekleri ve Sivrihisar'ın coğrafi işareti alınmış yöresel lezzetlerine de ulaşabilmeleri adına Sivrihisar Belediyesi desteğiyle yeni iş yerleri açılmaya devam ediyor. Sivrihisar'ın Coğrafi İşaret Tescilline sahip Muska Baklavası, Höşmerim tatlısı ve Sivrihisar Dövme Sucuğu gibi tescilli yöresel lezzetlerin yanında yöreye özgü birçok ürünün bulunduğu Zeliha Ana Sivrihisar Baklavacısı da Tarihi Arastalar Çarşısındaki yerini aldı.

Açılış töreninde Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Politikaları Daire Başkanı Galip Gülmez, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Yerel Ürün ve Kadın Üretici Destekleme projelerimiz devam ediyor. Daha önce yapmış olduğumuz Süt Evi ve Ekmek Evi açılışının ardından şimdi de Sivrihisar baklavacımızın açılışını gerçekleştirdik. Sivrihisar'ımızın yöresel lezzetlerini tüm dünyaya yaymak adına adımlar atıyoruz. İlçemizde de bu ürünleri üreten kadınlarımıza destek olmaya ve iş olanakları sağlamaya devam ediyoruz. Kendilerine hayırlı ve bol kazançlar diliyorum” dedi.