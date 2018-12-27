Sivrihisar için 'Bir tuğlada sen koy' kampanyası

Sivrihisar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan, tarihi Sivrihisar ilçesi adına etkinler düzenleyen sivil toplum kuruluşu olduklarını, temelini atacakları dernek binası için 'Bir tuğlada sen koy' kampanyası başlattıkları belirtti.

Yaptığı açıklamada, Sivrihisar'ın mazisinin köklü, kültür ve turizm potansiyeli zengin bir ilçe olduğunu vurgulayan Başkanı Arslan, "Derneğimiz 20 yıldır faaliyetlerini sürdürmektedir. Amacı, kültürel değerleri yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak, örf adetlerin tanıtımını ve gelişimini sağlamak hemşerilerimizin problemlerini tespit edip çözüm bularak şehrimizde güç birliği ve kaynaşmayı sağlayarak güçlü ve etkili bir lobi oluşturmaktır" dedi.

Eskişehir'de yaklaşık 150 bin Sivrihisarlı yaşadığını hatırlatan Arslan şunları söyledi:

"Tüm bu etkinliklerin gerçekleşmesi için güzide bir mekâna ihtiyaç vardır. Yıllardır hep söylenen gündeme gelen fakat bir türlü gerçekleşmeyen dernek binası alımı iki yıl önce eski bir bina geçen yılda yine bitişiğindeki binanın alımı ile bu hayalimizin gerçekleşmesi hususunda önemli bir adım atılmıştır. Alınan bu eski binalar çok merkezi konumunda olup, Atatürk Lisesi yanındadır. Kullanıma uygun olmayan bu binaları bir süre önce yıkımını gerçekleştirerek birleştirip arsaya dönüştürdük. Kısa süre öncede yeni bir dernek binası için inşaat ruhsatımızı almış bulunmaktayız. İnşaata başlıyoruz. 29 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'de Odunpazarı Akçağlan Sokak no 8'de temel atma törenine tüm hemşehrilerimizi ve gönül dostlarını davet ediyorum. Sizlerin destek ve yardımları ile inşallah dernek binamızı bitirmeyi hedefliyoruz. Sivrihisar gönül dostlarımızı ve yardımsever insanlarımızı 'Bir tuğlada sen koy' kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz. Bu sayede hemşehrilerimize yakışır, kültür merkezine kavuşarak kalıcı bir esere kazandıracağız."