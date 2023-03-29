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Sivrihisar ilçesinde kartpostallık kar manzaraları

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Eskişehir'in yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, Sivrihisar ilçesinde seyrine doyumsuz manzaralar oluşmasına neden oldu. İlçedeki tarihi evlerin çatıları ve ara sokaklar karla kaplandı. İlçenin sembolü haline gelen Sivrihisar dağı ve Nasreddin Hoca heykeli de beyaz örtüye bürürken, ortaya çıkan güzel görüntüler fotoğraflandı.

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