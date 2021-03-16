İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivrihisar ilçesine Gönül Dağı dizisi sayesinde yerli turist akını

TRT 1’de yayınlanan Gönül Dağı dizisi çekimleri sayesinde ismi daha çok duyulmaya başlanan Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi çok sayıda yerli turisti misafir ediyor.

TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisi çekimleri sayesinde ismi daha çok duyulmaya başlanan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi çok sayıda yerli turisti misafir ediyor.


Dizi, özelikle hafta sonu turların, ziyaretlerin düzenlendiği 'Gedelli' olarak anlatılan Sivrihisar ilçesine tanıtımına, ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Yoğun bir şekilde çekimlerine devam eden dizideki karakterlerin evlerin ve araçlarında fotoğraf çektiren insanlar, bu güzel anlarını sosyal medya aracılığı ile paylaşıp ilçenin tanıtımına destek oluyorlar.


Özelikle dizideki Sefer karakterinin Bağdagül ismini verdiği minibüsü ve evi, dizideki çay ocağı, Taner'in evi gibi bir çok farklı alan ziyaretçi akınına uğruyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.