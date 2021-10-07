Sivrihisar Kilim Müzesi “El Sanatı Kurum Onur Ödülü'ne” layık görüldü

Türkiye'nin ilk ve tek uygulamalı kilim müzesi olan Sivrihisar Kilim Müzesine bir ödül daha geldi.

Uluslararası Craft İstanbul 2.El Sanatları Fuarı'nda “El Sanatları Kurum Onur Ödülü” Sivrihisar Kilim Müzesine layık görüldü. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün yürüttüğü projelerle hayata geçirilen, geçmişin izlerini taşıyan ve Türkiye'de ilk ve tek olan Sivrihisar Uygulamalı Kilim Müzesi'ne El Sanatı Kurum Onur Ödülü verildi.

Fuarcılık yönetim kurulunun daveti üzerine İstanbul'da düzenlenen fuara katılan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “Sivrihisar ödüle ve başarıya doymuyor. İlçemizin adını başarılarla duyurmaktan ve Sivrihisar'a ödüller kazandırmaktan şahsım, ekibim, ilçem ve kıymetli halkımız adına büyük gurur duyuyorum. Yükselen bir Sivrihisar için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemize değer katıyoruz” dedi.