İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivrihisar kurtuluşu coşkuyla kutlayacak

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, düşman işgalinden kurtuluşun yıl dönümü kapsamında programlar düzenlenecek.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, düşman işgalinden kurtuluşun yıl dönümü kapsamında programlar düzenlenecek.


Sivrihisar düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılını coşkulu bir programla kutlayacak. 20 Eylül 1921'de düşmana boyun eğmeyen ilçede, çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. 20 Eylül Cuma günü saat 09.30'da Zaimağa Konağında başlayacak kutlama programları, 98'inci yıl Zafer Yürüyüşü ve ardından resmi kutlama programları ile devam edecek.


Program, restorasyonu tamamlanan Aziz Mahmud Hüdayi camisinin açılışının ardından saat 20.00'de de Gece Yolcuları konseri ve havai fişek gösterileri ile son bulacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.