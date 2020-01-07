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Sivrihisar rekora hazırlanıyor

Sivrihisar Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Dövme Sucuk Festivali için geri sayım başladı.


Festival kapsamında dev sacda dünyanın en büyük sucuklu yumurtası Sivrihisar Dövme Sucuk Festivalinde yapılacak. Meşhur Sivrihisar Dövme Sucuk Festivalinde dünyanın en büyük sucuklu yumurtası yapılacak. Belediye ekipleri tarafından hazırlıkların başlandığı rekor çalışma için dev sac yapılıyor. En büyük sucuklu yumurta bu festivalde yapılacakken, rekorlar kitabına da adını yazdıracak. Dünya da eşi benzer, en büyük sucuklu yumurta Sivrihisar dövme sucuklarıyla yapılacak.

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