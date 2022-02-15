Sivrihisar Saat Kulesi hatıra paralarına basılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından bu sene basılacak hatıra paraları listesinde Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin simgelerinden tarihi “Saat Kulesi” de yerini aldı.

Sivrihisar Belediyesi çalışmalarına ve yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Sivrihisar'da yüzlerce projeye, birçok kalıcı esere imza atan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, çalışmalarını sürdürerek yeniliklere bir yenisini daha ekliyor. Yüzügüllü'nün girişimlerinin ardından Sivrihisar için bir ilk daha gerçekleşecek. Yapılan çalışmalar sonucunda Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Sivrihisar'ın simgelerinden olan Saat Kulesi'ni de 2022 yılı Hatıra Para Basım Programı'na dâhil etti. Buna göre, bu sene basılacak hatıra paralarını süsleyecek simgelerden birisi de Sivrihisar Saat Kulesi olacak.