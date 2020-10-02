Sivrihisar Seyir Terası Projesi'ne ulusal ödül

TMMOB Mimarlar Odası tarafından her iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl 17'nci dönemi yapılan Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri sahiplerini bulurken, '270 Sivrihisar Seyir Terası' projesi, Yapı/Çevre Dalı (Kamusal Alan Tasarımı) Ödülü'nü aldı.

Atölye Kolektif Mimarlık Hizmetlerinin Sivrihisar'da gerçekleştirdikleri '270 Sivrihisar Seyir Terası' projesi TMMOB Mimarlar Odası'nca düzenlenen '2020 / XVII.Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri' kapsamında 'Yapı/Çevre Dalı Ödülü'ne lâyık görüldü. Sivrihisar'ın tarihî değerlerini ön plana çıkararak kent sakinleri için sosyal imkanlar oluşturmayı amaçlayan ve 270 derecelik açıyla kent manzarası sunan, ayrıca doğal dokuya en az müdahale ile kayalığa eklemlenen “270 Sivrihisar Seyir Terası Projesi” Zeynep Ahunbay, M. Zafer Akdemir, T. Elvan Altan, A.Sinan Timoçin ve Alper Ünlü'den oluşan seçici kurulun oybirliği ile seçildi.