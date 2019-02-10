Sivrihisar Sucuk Festivali'nde karnaval havası

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen Dövme Sucuk Festivali, karnaval havasında gerçekleşti.

Sivrihisar Belediyesi tarafından ilki 2017 yılında yapılan Sivrihisar'a özgü meşhur Dövme Sucuk Festivali yoğun ilgi gördü. Yüzlerce vatandaşın katıldığı festivalde renkli görüntüler oluştu. Çevre illerden festivale katılanlar yöresel lezzetleri tatma imkanı buldu.

Festivale soğuk hava demeden her bölgeden katılım olduğunu belirten Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Nasreddin Hocamızın memleketi, tarih, kültür hazinesi ve lezzetler diyarı Sivrihisar'dayız. Sivrihisar'da bugün adını ve tadını geçmişten alan mayasını dedelerimizden, üretimini de kasaplarımızın oluşturduğu, bizim de geleceğe taşıdığımız Dövme Sucuk Festivali'ni gerçekleştiriyoruz. Tüm bölgelerimizden gelen misafirlerimiz var. Burada misafirlerimize Sivrihisar'ın dövme sucuğunu ikram ediyoruz. Güzel bir vakit geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Sağ olsun misafirlerimiz böyle bir günde bizi yalnız bırakmadılar. Onları soğuk hava demeden güzelce ağırlıyoruz. Gelen misafirlerimize de teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu tür etkinlikler halkın birbiriyle kaynaşması için bir fırsat”

Festivale katılan AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, organizasyonun uzun yıllar devam etmesini dileyerek, “Ben bu tür etkinliklerin halkın birbiriyle kaynaşması ve buluşması için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bizler için de ayrı bir fırsat oluyor. Başta Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile birlikte emeği geçen herkesi kutluyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah yıllar boyunca devam edecek bir festival olur. Hem yerel değerlerimizi tanıtıyoruz. Bir yandan farkındalık oluştururken hem yerel hem ulusal anlamda çok değerli buluyorum” şeklinde konuştu.

Festivale ilk kez katılan vatandaşlardan Necla Çelik ise, “Çok güzel bir etkinlik olmuş. Sivrihisarımızı çok güzel tanıtıyor. Çok memnunuz. Biz de katıldık. Daha önce ben pek gelmemiştim ama ilgi çokmuş” dedi.